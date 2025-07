Antoine Dupont : Le départ à l’étranger qui le régale !

Au cours des derniers jours, Antoine Dupont s’est rendu du côté d’Osaka, au Japon, afin de représenter la France lors de l’exposition universelle. Un moyen pour le demi de mêlée du Stade Toulousain de couper un peu avec son quotidien rythmé dernièrement par sa rééducation. De quoi alors faire le plus grand bien à Dupont, qui s’est régalé à l’autre bout du monde.

« J’en avais besoin ? Oui ! »

Antoine Dupont s’est donc rendu à l’autre bout du monde et ce voyage au Japon lui a d’ailleurs fait le plus grand bien. En effet, dans un entretien accordé au magazine Point de Vue, le champion olympique a fait savoir : « Comment je vais depuis ma blessure ? Ça va bien ! Je m’octroie un petit break car depuis que je me suis fait opérer, le 24 mars, je n’avais pas encore coupé. J’ai commencé la rééducation le surlendemain de l’opération. Même si ce n’étaient pas des journées complètes, cela m’occupait tous les jours, du lundi au vendredi. Les deux dernières semaines ont été plus intenses, dans un centre spécialisé en Suisse. Ce séjour au Japon se présente comme un petit moment de coupure. J’en avais besoin ? Oui ! Changer d’air, découvrir un autre pays, ne pas avoir à se préoccuper de faire du sport, c’est suffisamment rare pour que j’en profite ».