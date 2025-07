«Pas agréable» : Antoine Dupont, le malaise à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En octobre dernier, Antoine Dupont était l'invité des Rencontres du Papotin, comme de nombreuses personnalités avant lui, à l'image du Président de la République Emmanuel Macron. Interrogé par de jeunes journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique, le capitaine du XV de France a reconnu que la situation «ni évident ni agréable» face aux questions sans filtre.

Depuis son titre olympique acquis avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a pris une nouvelle dimension et sa notoriété ne cesse d'évoluer. Par conséquent, il est de plus en plus présent dans les médias et en octobre dernier, le capitaine du Stade Toulousain était ainsi l'invité des Rencontres du Papotin, une émission devenue incontournable pour les personnalités en France. Emmanuel Macron, Thomas Pesquet, ou encore Omar Sy se sont tous prêtés à l'exercice inédit de se présenter devant des journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Les questions sont donc sans filtre ni langue de vois. Et Antoine Dupont reconnaît n'avoir pas été très à l'aise avec l'exercice.

Dupont raconte son passage dans l'émission Rencontres du Papotin « Je savais que ce ne serait pas évident ni agréable, car les journalistes de cette émission (porteurs de troubles du spectre autistique, ndlr) nous sortent de notre zone de confort. J'y suis allé en essayant d'être le plus sincère possible, et de toute façon, vous êtes vite désarmé. C'est ce qui fait la beauté de ce programme », lance le capitaine du XV de France dans une interview accordée à la revue Point de Vue.