Départ aux Etats-Unis : Il signe dès maintenant avec Antoine Dupont !

Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a récemment annoncé qu’il pourrait bien retenter le coup à Los Angeles, en 2028. Et il pourrait être très bien accompagné, puisque cet objectif semble attirer des nombreux autres champions olympiques.

« Défendre un titre, c'est toujours excitant »

Et il semble y avoir pris gout, puisque tout récemment, le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France a ouvert la porte à un retour à 7 pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. « Vu ce que j'ai connu dans le 7, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois » a expliqué Dupont, d’après L’Equipe. « Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant ».