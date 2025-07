Antoine Dupont : Sa folle aventure avec Beyoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 l'été dernier à Paris, Antoine Dupont est entré dans une nouvelle dimension et sa notoriété dépasse désormais le simple cadre du rugby où il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Toutefois, le capitaine du XV de France ne semble pas très à l'aise à l'idée de parler de lui comme une star et raconte une anecdote avec Beyoncé et Jay-Z.

Depuis quelques mois, Antoine Dupont est entré dans une nouvelle dimension. Entre son titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 lors des JO de Paris, son statut de capitaine du XV de France et sa récente idylle très médiatisée avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain a vu sa notoriété grimper en flèche. Mais ce n'est pas pour autant qu'Antoine Dupont se considère comme une star. Et pour cause, sa rencontre avec Jay-Z et Beyoncé a clairement changé sa vision des choses à ce sujet.

Dupont rencontre Beyoncé et Jay-Z « Après, j’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star. C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne… Il y a plus de demandes, et des choses improbables […] Oui, il y a des invitations à des mariages, des anniversaires, des séances de dédicaces, etc. On aimerait faire plaisir à tout le monde, mais cela n’est pas possible », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.