Dupont et Ntamack en Nouvelle-Zélande, un projet fou ?

Ces dernières années, beaucoup de choses ont été faite pour encadrer et protéger la pratique du rugby au plus haut niveau, mais ça ne plait pas à tout le monde. Cela s’est notamment vu lors de la dernière tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas manqué de soulever la polémique.

Romain Ntamack , Thomas Ramos , Louis Bielle-Biarrey ou encore Grégory Alldritt et évidemment Antone Dupont , n’étaient pas présents pour affronter les All Blacks . Mais qu’en sera-t-il dans un an, lorsque le XV de France ira une nouvelle fois en Nouvelle-Zélande, pour y disputer l’un des matchs programmés pour la toute nouvelle Ligue des Nations ? « Un international français s’apprête à disputer l’an prochain quatre compétitions dans l’année » a prévenu récemment Florian Grill , le président de la FFR .

« L’équipe de France, ce n’est plus vingt-cinq individus, c’est une quarantaine de joueurs »

« On a donc toute une réflexion à mener avec la Ligue nationale de rugby pour mettre sur pied une planification des matchs plus annualisée » a poursuivi Grill, qui laisse entendre qu’on ne devrait pas non plus voir les stars du XV de France en Nouvelle-Zélande, l’été prochain. « L’équipe de France, ce n’est plus vingt-cinq individus, c’est une quarantaine de joueurs et les concernant, on doit penser à une stratégie d’utilisation qui respecte leur santé et leur permette de jouer toutes les compétitions de front. C’est une vraie compétition dans laquelle la France ne voudra pas faire de la figuration ».