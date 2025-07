Christophe Urios, l’histoire d’amour «incroyable» !

À l’issue de cette saison, un joueur important aux yeux de Christophe Urios a raccroché les crampons. Après un ultime exercice à l’ASM Clermont Auvergne, Benjamin Urdapilleta a pris sa retraite. Le désormais ancien demi d’ouverture argentin s’est d’ailleurs livré sur son histoire d’amour avec le coach de 59 ans.

Le rugby peut réserver des histoires aussi fabuleuses que celles-ci. Une relation rare entre un joueur et son entraîneur. Au cours de leurs carrières respectives, Christophe Urios et Benjamin Urdapilleta se sont suivis. D’abord à l’ US Oyonnax , puis à Castres pour terminer à l’ ASM Clermont Auvergne . Le demi d’ouverture de 39 ans a pris sa retraite à l’issue de l’exercice 2024-2025. Il s’est d’ailleurs livré sur son étroite relation avec le coach de 59 ans.

« Ma relation avec Urios à Oyonnax ? Il m’a donné confiance dès le début. Je ne sais pas s’il a vu quelque chose quand il m’a vu à l’entraînement, mais d’entrée il m’a donné le numéro 10. Tout est parti de là, notre relation a bien débuté et s’est développée au fil des mois. J’ai joué quasiment tous les matchs, on a été champions de Pro D2 alors qu’on visait juste une qualification en phase finale, c’était incroyable » a d’abord expliqué Benjamin Urdapilleta dans un entretien accordé à Rugbyrama.

«On parle le même rugby»

« On a fait des saisons fantastiques en se maintenant en Top 14 et on a même été en barrage en 2014 à Toulouse. En fait, je savais que je pouvais compter sur Christophe et inversement. On parle le même rugby. Il est encore un coach qui reste un peu à l’ancienne, avec des méthodes un peu différentes des autres. Cela m’a plu, j’étais content d’être dans cet environnement et les Olympiades m’ont beaucoup aidé » a ensuite ajouté le désormais ancien international argentin.