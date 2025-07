Départ aux Etats-Unis, c'est validé pour Antoine Dupont !

Antoine Dupont ne s'en cache pas désormais, la porte est ouverte de son côté pour participer aux prochains Jeux Olympiques. En 2028, à Los Angeles, aux Etats-Unis, le demi de mêlée du Stade Toulousain pourrait donc être là pour défendre son titre olympique. De quoi faire réagir Jérôme Daret, qui a eu Dupont sous ses ordres avec l'équipe de France de rugby à 7.

En effet, au cours des derniers jours, Antoine Dupont a fait plusieurs sorties en laissant la porte ouverte à une présence aux Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles . A l'occasion d'un entretien au Parisien, le champion olympique confiait notamment : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu ».

« Ça ne me surprend pas qu'il soit candidat »

Sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 en 2024 lors des JO, Jérôme Daret a répondu aux propos d'Antoine Dupont sur sa présence en 2028. Ainsi, pour Midi Olympique, il a confié : « Comment je réagis aux déclarations d'Antoine Dupont ? Antoine, c'est l'ambassadeur rêvé. Il a vécu cette expérience, il peut en parler, expliquer ce que c'est. Il sait ce que ça représente : il a gagné la compétition la plus importante au monde. Ça ne me surprend pas qu'il soit candidat. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. L'autre jour, j'étais à Bourgoin pour le championnat d'Europe des moins de 18 ans et il y a des jeunes qui me parlaient de ce rêve olympique de Los Angeles. Il y aura beaucoup de pression sur nos épaules mais le défi n'en sera que plus beau ».