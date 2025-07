Antoine Dupont, l’annonce fracassante sur son avenir !

Blessé depuis le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont récupère peu à peu en vue de son retour. Mais pas question pour lui d’aller plus vite que la musique, puisqu’il a déjà annoncé qu’il ne devrait pas être présent pour les tests du mois de novembre.

On ne reverra plus Antoine Dupont en cette année 2025. En tout cas avec le XV de France , puisque si les plus optimistes espéraient le revoir pour la tournée de novembre avec l’énorme choc contre l’ Afrique du Sud , c’est plutôt le Tournoi des 6 Nations 2026 qui est dans son viseur.

« C’était important aussi de pouvoir couper un peu »

Il faut dire que depuis sa blessure, il n’a jamais rien lâché et s’est tout de suite mis au travail pour revenir au top de sa forme. « Ça a été assez dense, mais c’était nécessaire. Du coup, là, c’était important aussi de pouvoir couper un peu, avant de passer à une nouvelle phase, avec la reprise progressive de la course et surtout la poursuite du renforcement musculaire » a confié Antoine Dupont, qui est notamment parti en Suisse pour suivre un programme spécialisé. « J’ai repris la course la semaine dernière, en Suisse, c’était une étape importante dans la rééducation. J’ai pris quelques jours de repos pour pouvoir venir ici à Osaka, c’était ma première vraie coupure depuis la blessure ».