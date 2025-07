Départ aux Etats-Unis, Antoine Dupont confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait mis de côté le XV de France pendant quelques mois pour jouer avec l’équipe de France de rugby à 7 avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Le pari a été complètement réussi puisqu’avec les Bleus, le Toulousain a décroché la médaille d’or. Un titre olympique que Dupont ne s’interdit d’ailleurs pas de défendre en 2028 aux Etats-Unis lors des JO de Los Angeles.

Il y a un an, Antoine Dupont vivait l’un des plus grands moments de sa carrière. En effet, à l’été 2024, le demi de mêlée du Stade Toulousain remportait avec l’équipe de France de rugby à 7 la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Ainsi, en 2028, à Los Angeles, les Bleus se présenteront comme tenants du titre. Il y aura donc une couronne à défendre et Antoine Dupont pourrait être de cette bataille. En effet, après avoir ouvert la porte à un départ pour les Etats-Unis afin d’être présent pour cette Olympiade américaine, le principal intéressé en a rajouté une couche.

« Je ne l’exclus pas » Interrogé par Le Parisien, Antoine Dupont n’a, une nouvelle fois, pas fermé la porte à une présence à Los Angeles pour les Jeux Olympiques 2028. « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », a fait savoir le champion olympique. Rendez-vous donc dans 3 ans aux Etats-Unis pour Dupont ?