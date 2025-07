Antoine Dupont : La soirée interminable en boite de nuit !

En 2024, Antoine Dupont s’était lancé le pari fou de rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 avec les Jeux Olympiques à Paris en ligne de mire. Ça a été un véritable carton pour le demi de mêlée du Stade Toulousain qui a été chercher la médaille d’or avec les Bleus. Un sacre que Dupont et ses coéquipiers ont fêté comme il se doit avec notamment une très longue sortie en boite de nuit.

« On a bien rigolé là-bas »

Et voilà que la célébration de cette médaille d’or ne s’est pas arrêtée à cette sortie en boite de nuit pour Antoine Dupont et ses coéquipiers de l’équipe de France. En effet, par la suite, tous sont partis ensemble en vacances en Espagne. Un voyage à propos duquel le Toulousain a fait savoir : « On avait réservé ces vacances depuis un bon mois, mais c’était encore mieux d’avoir quelque chose à fêter. On est partis après trois jours à Paris d’obligations médiatiques. On a bien rigolé là-bas ».