Départ d'Antoine Dupont, l'annonce fracassante !

Gravement blessé au genou en mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a dpu faire une croix sur sa fin de saison. Il n’a donc pas participé à la conquête du Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, mais a également raté un rendez-vous très important auquel il aurait bien aimé participer.

Le rugby français a dû s’habituer à l’absence d’ Antoine Dupont . Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire a été stoppé en plain vol par une grave blessure au genou et ne sera de retour qu’à l’automne prochain, pour les plus optimistes. Et pour le revoir avec le XV de France on devra patienter jusqu’en 2026, avec le retour du Tournoi des 6 Nations .

« Il l’avait déjà dit et il serait venu »

« Antoine est quelqu’un qui, dans son parcours, aurait aimé vivre une tournée en Nouvelle-Zélande. Il l’avait déjà dit et il serait venu. Mais de toute façon, il a été opéré et la question ne se posait plus » a assuré Servat, qui connaît très bien Antoine Dupont pour l’avoir également côtoyé à Toulouse. On peut comprendre la déception pour le capitaine du XV de France, qui n’a jamais joué contre les All Blacks sur leurs terres, au cours de sa carrière. Mais ce n’est peut-être que partie remise, puisque les Bleus retourneront en Nouvelle-Zélande l’été prochain, pour y disputer l’un des matchs de la toute nouvelle Ligue des Nations.