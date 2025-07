Sacré avec Antoine Dupont, il lâche tout et va en 3e division !

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voire même de l’histoire, Antoine Dupont avait choqué avec son choix de mettre de coté le XV pour se consacrer au 7. Un choix qui s’est pourtant révélé payant, puisque le demi de mêlée a offert à la France sa première médaille d’or en rugby, aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Chose assez fréquente dans le reste du monde, Antoine Dupont a fait quelque chose d’unique en France. Très peu de joueurs professionnels, surtout de son niveau, se seraient risqués au 7 en mettant même de côté le XV de France et le Stade Toulousain . La star tricolore ne fait toutefois rien comme les autres et le choix s’est révélé payant, puisqu’il a été l’un des grand visages des JO de Paris 2024 .

Dupont de retour à Los Angeles ?

Et ce n’est pas fini, puisque tout récemment Antoine Dupont a ouvert la porte à un possible retour avec France 7, pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer » a déclaré le capitaine du XV de France, auprès de L’Equipe. « Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs ».