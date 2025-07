Christophe Urios : La folle solution pour régler un clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur de l’ASM Clermont, Christophe Urios a connu d’autres expériences auparavant. Il s’est notamment retrouvé sur le banc du Castres Olympique. Dans le Tarn, il avait notamment sous ses ordres Benjamin Urdapilleta et Rory Kockott. Le fait est que les deux joueurs étaient loin d’être les meilleurs amis du monde et pour régler les clash entre eux, Urios avait une étonnante méthode.

Que ce soit à Oyonnax, Castres ou Clermont, Benjamin Urdapilleta a à chaque évolué sous les ordres de Christophe Urios. Une relation très proche a d’ailleurs vu le jour entre l’entraîneur et le demi d’ouverture aujourd’hui à la retraite. Au CO, Urdapilleta était d’ailleurs associé à Rory Kockott. Un duo qui a fait des étincelles et il fallait bien évidemment régler les clashs entre les deux coéquipiers. Pour cela, Christophe Urios employait des moyens inattendus.

« Il était fou pour ce genre de choses » Interrogé par Midi Olympique, Benjamin Urdapilleta est ainsi revenu sur comment Christophe Urios réglait les différends avec Rory Kockott. « À 6 heures du matin ! Il était fou pour ce genre de choses. Après, Rory et moi avons deux caractères très forts, on ne se connaissait pas trop et, à vrai dire, on ne s’aimait pas tellement au début. Il allait à gauche quand j’allais à droite etc. (rires). Et puis, avant que j’arrive, il était le buteur de l’équipe alors que quand il est revenu du Mondial 2015 j’avais pris la responsabilité du but. Je comprends que cela pouvait le blesser, d’autant que j’arrivais en même temps que l’entraîneur, j’avais un peu la position de "fayot" en fait ! », a d’abord expliqué l’Argentin.