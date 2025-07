Départ aux Etats-Unis : Ça va être historique pour Antoine Dupont ?

En 2024, Antoine Dupont avait tenté le pari de rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Ça a été une réussite totale pour le demi de mêlée du Stade Toulousain qui a décroché le Graal à Paris. Et voilà que voir Dupont à Los Angeles en 2028 n’est aujourd’hui pas impossible, ce qui pourrait alors être historique.

Une deuxième médaille d’or en 2028 ?

En 2028, les JO se dérouleront aux Etats-Unis, à Los Angeles. Participera ? Ne participera pas ? Antoine Dupont s’est dit prêt à être de l’aventure américain, expliquant pour L’Equipe : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs ». Antoine Dupont pourrait donc être là à Los Angeles et en cas de nouvelle médaille d’or, qui serait donc sa deuxième, ça deviendrait historique car pour le moment seules les Fidji ont réussi l’exploit de l’emporter lors de deux Olympiades.