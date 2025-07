Ntamack - Dupont : Le nouveau crack de Toulouse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, le XV de France a disputé une tournée d'été en Nouvelle-Zélande face à la prestigieuse des All Blacks. Si les Bleus ont perdu les 3 rencontres, ils partaient avec un certain désavantage au vu des nombreux absents. Sur la liste des blessés, Antoine Dupont et Romain Ntamack notamment, ainsi que beaucoup d'autres. Fabien Galthié a permis à d'autres de se faire une place, comme c'est le cas de Paul Mallez. Le joueur de 24 ans a également marqué des points au Stade toulousain.

En difficulté face aux All Blacks lors de cette tournée d'été, le XV de France a tout de même permis à certains jeunes joueurs de se révéler. C'est le cas de Paul Mallez, pilier droit du Stade toulousain en prêt à Provence Rugby depuis deux ans. Pour Virgile Lacombe, l'un des entraîneurs du club, il a de belles capacités qui pourraient être utiles puisque le Stade toulousain a parfois des problèmes avec les blessures.

Le Stade toulousain jubile pour son nouveau crack Prêté au Provence Rugby, club de Pro D2, Paul Mallez a été sélectionné en Equipe de France pour la première fois de sa carrière pour la tournée d'été. Fabien Galthié l'a même aligné pour les trois rencontres à un poste différent. « Sa convocation est venue récompenser une bonne saison. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il ait été pris en tant que pilier gauche alors qu'il y a très peu joué en Pro D2. Avec nous, il avait même été talonneur, alors on sait qu'il sait s'adapter. Mais de là à être aligné à gauche au niveau international... Au-delà des phases de conquête, il a bien tiré son épingle du jeu. Je pense que Paul a les capacités pour montrer qu'il a sa place » réagit Virgile Lacombe dans des propos rapportés par Midi-Olympique.