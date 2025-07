«Des moments fous», le souvenir inoubliable d'Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Antoine Dupont a délaissé le rugby à XV pour participer à une folle aventure avec l'Equipe de France de rugby à 7. En effet, le capitaine du XV de France a participé aux Jeux olympiques et avec ses coéquipiers, ils ont réussi à remporter la médaille d'or devant un Stade de France conquis. Un moment inoubliable gravé dans la mémoire du principal intéressé.

Parmi les sportifs français les plus réputés ces dernières années, Antoine Dupont a offert l'un des moments les plus mémorables des Jeux olympiques de Paris 2024 avec cette médaille d'or, lui et ses coéquipiers. Le joueur du Stade toulousain se souvient d'une ambiance exceptionnelle avec beaucoup de sollicitations.

Dupont, le choix fort En décidant de se greffer à l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a fait un énorme pari qui s'est avéré payant. Le capitaine des Bleus s'est même illustré lors de la finale en inscrivant deux essais face aux Fidji, une performance exceptionnelle. Un an après ce tournoi, il s'est confié sur ses souvenirs. « Le match, la fin du match, et aussi le retour aux vestiaires. On était parti en sprintant car on avait à peine 13 minutes pour porter nos vestes pour ensuite recevoir nos médailles. Après, on a fait la photo avec les Fidjiens, la chorégraphie, et un tour de terrain. On a communié avec les gens » se souvient-il, comme il le confie dans un entretien au Parisien.