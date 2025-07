Antoine Dupont : L'annonce surprise avec Romain Ntamack !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande s'est conclue sans victoire, mais pas sans enseignement. En effet, Fabien Galtihié a pu tester plusieurs joueurs à l'image de Joris Segonds, le demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais qui pourrait bien concurrencer Romain Ntamack... mais également Antoine Dupont.

Privé de la plupart de ses cadres pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a pu tester certains joueurs. C'est notamment le cas de Joris Segonds . Le demi d'ouverture de l'Aviron Bayonnais a profité de l'absence de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pour découvrir le XV de France . Il s'est d'ailleurs distingué face aux All-Blacks . Suffisant pour espérer revenir malgré la concurrence énorme au poste de numéro 10 ? C'est la question qui lui a été posée et à laquelle il répond en citant... Antoine Dupont .

Dupont numéro 10, Segonds valide !

« Il y a du monde, oui. Et vous avez oublié Antoine Dupont, qui est aussi un grand ouvreur lorsqu’il dépanne à ce poste. Tant mieux pour le rugby français, c’est beau. Et tant mieux pour moi, aussi, ça me permet de progresser puisque je les affronte assez souvent, en championnat », estime-t-il dans une interview accordée au Midi Olympique, avant de juger de l'écart de entre le Top 14 et le niveau international.