Antoine Dupont : Le départ à l’étranger annulé par sa blessure !

En mars dernier, Antoine Dupont a dû quitter prématurément la rencontre entre le XV de France et l’Irlande. Grièvement blessé au genou, le demi de mêlée s’est alors fait opérer avant le début d’une longue convalescence. Absent depuis plusieurs mois déjà, Dupont ne devrait pas revenir avant novembre. De quoi lui faire notamment manquer la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande à laquelle il aurait visiblement dû prendre part.

En ce mois de juillet, le XV de France s’est envolé pour la Nouvelle-Zélande afin de disputer sa tournée estivale. Au programme : 3 rencontres face aux All Blacks . Pour le groupe de Fabien Galthié , cela s’est alors soldé par 3 défaites, mais il faut rappeler que pour ce voyage, le sélectionneur des Bleus s’était passé de nombreux cadres qui étaient blessés ou laissés au repos. Antoine Dupont était lui dans le premier cas de figure. Touché au genou depuis mars, le joueur du Stade Toulousain n’était donc pas du voyage en Nouvelle-Zélande , ce qui aurait normalement dû être le cas.

« Si Antoine Dupont n’avait pas été blessé, il aurait été là »

Antoine Dupont a donc fait partie des grands absents de cette tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande. Mais voilà que sans blessure, le demi de mêlée du Stade Toulousain aurait été là. C’est ce que pense William Servat, entraîneur des avant français, qui a expliqué pour Midi Olympique : « J’ai la faiblesse de penser que si Antoine Dupont n’avait pas été blessé, il aurait été là. Il voulait participer à cette tournée. Antoine est quelqu’un qui, dans son parcours, aurait aimé vivre une tournée en Nouvelle-Zélande. Il l’avait déjà dit et il serait venu. Mais de toute façon, il a été opéré et la question ne se posait plus ».