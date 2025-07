Antoine Dupont à Paris : Le grand changement dans sa vie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’été 2024, Antoine Dupont réussissait son pari en décrochant l’or aux Jeux olympiques de Paris en rugby à 7, de quoi le faire entrer un peu plus dans le cœur des Français. Interrogé un an plus tard par L’Équipe, le joueur du XV de France est revenu sur ce titre, et les conséquences sur sa popularité.

Il y a un an, Paris accueillait les Jeux Olympiques pour la première fois depuis 100 ans, une grande fête marquée par plusieurs succès importants pour le sport tricolore. L’équipe de France masculine de rugby à 7 a notamment triomphé dès les premiers jours de l’événement en décrochant sa première médaille d’or. Une victoire obtenue avec le soutien d’Antoine Dupont, qui avait mis entre parenthèses sa carrière en rugby à 15 pour participer aux JO de Paris 2024.

« Le titre olympique a changé mon niveau d'exposition » Interrogé par L’Équipe la semaine dernière, Antoine Dupont a évoqué les conséquences de ce titre olympique dans sa vie. « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant », confie le capitaine du Stade Toulousain.

« Un accomplissement personnel incroyable » « Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », poursuit Antoine Dupont, dont la popularité a augmenté un peu plus grâce aux Jeux olympiques dans la capitale. « Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas », estime le joueur de 28 ans.