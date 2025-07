«Des tremblements», Antoine Dupont l’a complètement bouleversée !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Antoine Dupont a vu une expérience extraordinaire en participant aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de rugby à 7. Le capitaine du XV de France s'est lancé dans ce nouveau défi avec brio puisque la France est devenue championne olympique. A l'issue de la finale au Stade de France, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont lancés dans une chorégraphie. Une performance travaillée en amont qui a beaucoup ému Laure Bontaz, la danseuse à l'origine de cette chorégraphie.

Dans un entretien pour L'Equipe, Laure Bontaz s'est confiée sur le travail avec l' Equipe de France pour les Jeux olympiques . L'activité a été compliquée pour certains au début mais au fil du temps, les joueurs se sont prêtés au jeu, comme Antoine Dupont . « Quand Antoine a débarqué, tout le groupe dansait depuis plusieurs mois. Il a accroché les wagons et su se mettre dans le flow. Il a été accompagné par Paulin (Riva), le capitaine de l'équipe qui, lui aussi, au départ, n'était pas forcément très à l'aise avec son corps. Lorsqu'il est arrivé pour le premier cours à l'Insep, à mes yeux, c'était un élève comme les autres. Il s'est intégré au groupe sans se poser de questions, il a plongé dans le truc et appris les pas. Je l'ai aussi vu travailler tout seul dans son coin, il répétait des steps. Son intelligence a été de prendre tout ce flow hyper positif du groupe » confie-t-elle.

« Comme un frisson, des tremblements... Remplie d'une immense fierté »

Après leur médaille d'or, les joueurs français ont donc célébré à plusieurs reprises en faisant leur petite chorégraphie pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais même Laure Bontaz a été surprise lorsqu'ils ont dansé juste après leur victoire en finale face aux Fidji. « Quand ils ont gagné, je les ai vus se mettre au milieu du terrain, commencer à se positionner en mapping, je me suis dit : "Non ? Ils vont danser ? Putain, ils vont le faire là ?" Je suis tellement émue chaque fois que j'y repense. Vous me faites pleurer. C'était hyper fort. C'était dingue. J'ai pris une déflagration. Comme un frisson, des tremblements... Remplie d'une immense fierté. La boucle était bouclée. J'ai crié... Non, j'ai hurlé ! » avoue-t-elle.