Ntamack et Dupont, danger inattendu ?

Axel Cornic

Le XV de France est parti en Nouvelle-Zélande sans ses meilleurs éléments, puisque les Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt sont restés à la maison, sans oublier évidemment Antoine Dupont qui est blessé. Mais Fabien Galthié a pu observer d’autres talents à l’œuvre comme Joris Segonds, qui après une excellente saison avec l’Aviron Bayonnais, a pu savourer ses premières sélections avec les Bleus.

On en parlera encore longtemps de cette tournée estivale. Au pays du rugby, le XV de France avait l’occasion de frapper un très gros coup et peut-être poursuivre sa série de victoires consécutives face aux All Blacks, débutée en 2021. Mais c’était sans compter sur les restrictions autour des internationaux, qui ont obligé Fabien Galthié à laisser en France ses meilleurs joueurs.

« Vous avez oublié Antoine Dupont » Il n’y avait évidemment pas d’Antoine Dupont, mais Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos et Matthieu Jalibert étaient également absents. Ainsi, on a vu Joris Segonds se partager le poste de 10 avec Antoine Hastoy, profitant de l’absence des stars pour fêter ses 2 premières sélections. « A mon poste ? Il y a du monde, oui. Et vous avez oublié Antoine Dupont, qui est aussi un grand ouvreur lorsqu’il dépanne à ce poste » a expliqué l’ouvreur de 28 ans, auprès de Midi Olympique. « Tant mieux pour le rugby français, c’est beau. Et tant mieux pour moi, aussi, ça me permet de progresser puisque je les affronte assez souvent, en championnat ».