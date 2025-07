Romain Ntamack lâche le XV de France, l’annonce forte

Après le succès lors du 6 Nations 2025, tout le monde voulait voir le XV de France à l’œuvre en Nouvelle-Zélande, face aux All Blacks. Mais les meilleurs éléments de l’équipe n’étaient pas là, puisque Fabien Galthié s’est déplacé à l’autre bout de la planète avec un groupe largement remanié, qui a essuyé trois défaites en autant de matchs.

Si les Néo-zélandais ont réussi à arrêter l’hémorragie, avec une nouvelle série de trois victoires, les polémiques n’ont pas manqué. A l’autre bout du Monde, on ne comprend toujours pas comment Fabien Galthié a pu se lancer dans une tournée face aux All Blacks , sans ses meilleurs joueurs. Car les Romain Ntamack , Thomas Ramos , Grégory Alldritt ou encore Louis Bielle-Biarrey sont restés à la maison, sans oublier Antoine Dupont , gravement blessé au genou.

« Nos joueurs disputent des compétitions toute la saison qui nécessitent des périodes de repos »

Pourtant, on pouvait s’y attendre. Depuis 2019, les cadres du XV de France ne participent quasiment plus aux tournées estivales, sauf quand leurs clubs ne participent pas au phases finales du Top 14. Et dans le staff de Galthié on n’était pas vraiment surpris. « Cela ne nous déçoit pas, parce que nous avons quand même conscience que nos joueurs disputent des compétitions toute la saison qui nécessitent des périodes de repos. Ils en avaient besoin, c’est une évidence » a expliqué William Servat, dans les colonnes du Midi Olympique.