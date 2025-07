Antoine Dupont, le mariage qu’il a refusé !

Il y a un an jour pour jour, l’équipe de France de rugby à sept devenait championne olympique. Antoine Dupont réalisait alors un de ses rêves, qui faisait encore plus monter sa cote de popularité. Un nouveau statut qui a valu au joueur du XV de France des demandes assez osées. Le demi de mêlée a ainsi révélé avoir dû décliner des invitations à des mariages.

Lors d’une interview accordée au Parisien, Antoine Dupont s’est rappelé certaines images des Jeux Olympiques et notamment ce titre avec l’équipe de France de rugby à sept. Quand on demande quel souvenir le demi de mêlée garde en tête, beaucoup de moments lui reviennent. « Le match, la fin du match, et aussi le retour aux vestiaires. On était partis en sprintant parce qu’on avait à peine 13 minutes pour porter nos vestes pour ensuite recevoir nos médailles. Après, on a fait la photo avec les Fidjiens, la chorégraphie, et un tour de terrain. On a communié avec les gens. Trois quarts d’heure après la fin du match, le stade était encore plein à craquer. C’étaient des moments fous. Puis, ça a été la tornade. Le club France, l’enchaînement des médias, la fête. »

« Il y a des invitations à des mariages »

Avec ce titre, la notoriété d’Antoine Dupont a inévitablement augmenté. Le capitaine du XV de France reçoit donc de nombreuses demandes, comme des invitations à des mariages, qu’il doit malheureusement refuser. « Certainement qu’il y a plus de demandes, et des choses improbables, mais mon agence est là pour trier et me laisser me concentrer sur le terrain. Mais oui, il y a des invitations à des mariages, des anniversaires, des séances de dédicaces, etc. On aimerait faire plaisir à tout le monde, mais ça n’est pas possible. »