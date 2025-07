Antoine Dupont : L’UBB lui fait vivre un calvaire !

Sacrée championne d’Europe, l’UBB avait éliminé le Stade Toulousain en demi-finale. Quelques semaines plus tard, le groupe dirigé par Ugo Mola avait réussi à prendre sa revanche. En effet, alors que les deux équipes s’affrontaient en finale du Top 14, Toulouse l’a emporté au terme d’un match complètement fou. Deux rencontres auxquelles Antoine Dupont a assisté des tribunes et ça n’a pas été facile à gérer pour le demi de mêlée qui est blessé.

« Ça a été très dur même si je n’étais pas sur le terrain »

Regarder le Stade Toulousain face à l’UBB des tribunes n’a pas été simple à vivre pour Antoine Dupont. Pour Bros Stories, le demi de mêlée a d’ailleurs raconté ses sensations lors de ces deux matchs, expliquant alors : « Quand les phases finales arrivent et que tu te retrouves en tribunes, c’est toujours des moments qui sont durs à vivre. Dans la victoire comme la défaite, c’est hyper stressant, on se sent toujours impuissant quand on est sur le bord. La demi-finale de Coupe d’Europe, ça a été très dur même si je n’étais pas sur le terrain. On souffre avec eux aussi en étant sur le bord ».