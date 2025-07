Antoine Dupont : Le départ à l’étranger prévu de longue date !

Au cours des derniers jours, Antoine Dupont s’était envolé pour le Japon afin notamment de représenter le pavillon de la France lors de l’exposition universelle à Osaka. Un voyage à l’autre bout du monde qui ne s’est toutefois pas décidé du jour au lendemain pour le joueur du Stade Toulousain. En effet, comme l’a révélé Dupont, ça a commencé à en discuter depuis plusieurs mois maintenant…

Grâce notamment à son titre olympique remporté il y a un an, Antoine Dupont est devenu plus qu’un joueur de rugby. Désormais, le demi de mêlée du Stade Toulousain est un véritable ambassadeur de la France . C’est ainsi qu’il a représenté le pays à l’autre bout du monde dernièrement. En effet, Dupont s’est rendu à Osaka , au Japon , pour représenter le stade français lors de l’exposition universelle.

« On a commencé à discuter du séjour à Osaka il y a plus d'un an maintenant »

Pour Bros Stories, Antoine Dupont s’est d’ailleurs confié sur ce voyage au Japon. Un voyage à l’étranger prévu depuis un moment comme l’a expliqué le principal intéressé : « Je crois qu’on a commencé à discuter du séjour à Osaka il y a plus d'un an maintenant. L’exposition universelle était déjà prévue avec le pavillon de LVMH, c’était juste au lendemain des JO. On m’a parlé de cette opportunité là de pouvoir venir ici représenter la France pour mettre en lumière ce pavillon. Je n’avais jamais connu d’exposition universelle, j’étais hyper curieux de voir à quoi ça ressemblait qui plus est dans un pays comme le Japon, qui reste un pays hyper intéressant à visiter ».