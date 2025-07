Antoine Dupont : La vengeance préparée contre Galthié !

Au cours des derniers jours, Antoine Dupont a notamment été l’invité du podcast Sous le soleil de Platon. A cette occasion, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain a répondu à de nombreuses questions. Sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié a même été mis à contribution pour interroger Antoine Dupont. Des questions qui ont alors fait galérer le numéro 9, au point même de vouloir se venger à l’avenir.

Depuis mars dernier, Antoine Dupont est blessé au genou et ce n’est qu’à partir de novembre qu’il devrait faire son retour à la compétition. En attendant, le demi de mêlée travaille dur pour revenir à 100%, une période à propos de laquelle il s’est confié dans le podcast Sous le soleil de Platon. Une discussion au cours de laquelle Antoine Dupont a également évoqué d’autres sujets comme le statut de capitaine, qu’il a avec le XV de France et le Stade Toulousain , ou encore son rapport avec les défaites.

Et pour apprendre à encore mieux connaitre Antoine Dupont, Fabien Galthié a été sollicité pour poser des questions à son demi de mêlée en équipe de France. Et celles-ci étaient alors particulières. « Si le rugby était un sentiment ? Une saveur ? Une pensée ? Une femme ? Un homme ? Une civilisation ? », a demandé le sélectionneur des Bleus. De quoi mettre d’ailleurs Antoine Dupont en galère, lui qui ne savait pas trop quoi répondre. « J’aimerais bien lui poser des questions aussi la prochaine fois qu’il vient. Vous me direz, je lui poserai des questions aussi. (…) Je ne remercie pas Fabien Galthié pour ses questions », a-t-il même lâché.

Dupont en sécurité sur un terrain de rugby !

Malgré tout, Antoine Dupont a répondu à ce que Fabien Galthié lui a demandé. « Si le rugby était un sentiment ? Paradoxalement, j’ai envie de dire la sécurité. Ça va peut-être choquer les gens, mais moi je me sens bien quand je suis avec mes copains, quand je sais que je peux compter sur eux, qu’ils peuvent compter sur moi. Ça me donne un sentiment de sécurité, de me dire qu’on ne craint rien si on est ensemble, si on est soudé », a notamment confié le demi de mêlée du Stade Toulousain.