Antoine Dupont balance sur ses folles rencontres avec des stars !

Il y a un an, avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont remportait la médaille d’or. Avec ce titre, le demi de mêlée du Stade Toulousain est entré dans une nouvelle sphère. C’est ainsi que suite aux JO, on a notamment pu voir Dupont aux côtés de stars comme LeBron James ou encore Lionel Messi. Des rencontres qui ont marqué la star du rugby français, qui s’est d’ailleurs confiée sur ces événements « improbables ».

« Avec Lionel Messi, on a pu discuter une vingtaine de minutes »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien, Antoine Dupont est d’ailleurs revenu sur les échanges qu’il a pu avoir avec LeBron James et Lionel Messi. Le champion olympique a alors confié : « Comment se sont déroulées mes rencontres avec LeBron James et Lionel Messi ? Ça a été plus ou moins furtif. LeBron était avec sa famille et ses amis proches, on a juste échangé quelques phrases. Avec Lionel Messi, on a pu discuter une vingtaine de minutes. C’était improbable. J’admire la carrière qu’il a eue, surtout sa longévité. Pouvoir être aussi bon aussi longtemps, on l’a rarement vu, mais lui, Ronaldo, Federer, Nadal, LeBron nous ont habitués à cela. Ce sont des choses exceptionnelles qui arrivent récemment peut-être parce que les méthodes d’entraînement permettent de durer plus longtemps. Dans le rugby, on n’a jamais connu ça, c’est un sport peut-être plus traumatisant ».