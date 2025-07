Antoine Dupont balance deux noms à l'UBB pour lui succéder !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait crevé l'écran avec sa transition réussie vers le rugby à 7. Ayant mis de côté le XV de France pendant quelques mois, le joueur du Stade Toulousain avait réussi son pari en décrochant la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Même en changeant de discipline, Dupont a montré à quel point il pouvait être performant et d'autres stars pourraient en faire de même selon ses dires.

Après la désillusion de la Coupe du monde 2023 de rugby, Antoine Dupont s'était fixé un objectif XXL : les Jeux Olympiques . Pour cela, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a dû s'adapter aux spécificités du rugby à 7, ce qu'il a réussi à merveille. Etant l'un des joueurs les plus complets, Dupont a fait des ravages dans cette discipline, menant alors les Bleus jusqu'à la médaille d'or. De quoi donner des idées à certains pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

« Louis (Bielle-Barrey), Damian (Penaud), ce sont des mecs qui seraient performants »

Aux Etats-Unis, l'équipe de France de rugby à 7 pourrait donc se présenter avec d'autres stars du XV de France pour tenter de défendre son titre olympique. Antoine Dupont a d'ailleurs une petite idée sur qui pourrait faire un carton comme ça a été le cas avec lui en 2024. « Il y a des profils plus intéressants que d’autres. Louis (Bielle-Barrey), Damian (Penaud), ce sont des mecs qui seraient performants, mais il faut qu’ils y passent du temps. On a vu des joueurs excellents à XV ne pas faire de différences à 7. Mais je ne suis pas trop inquiet pour eux » , a confié Dupont pour Le Parisien, désignant Louis Bielle-Barrey et Damien Penaud, deux joueurs de l'UBB, comme de possibles successeurs.