Romain Ntamack de retour, la fuite dans la presse !

En délicatesse avec son physique et souvent pointé du doigt, Romain Ntamack a réussi à aller chercher un nouveau Bouclier de Brennus la saison dernière, avec le Stade Toulousain. Opéré à un genou dès les jours qui ont suivi la finale, l’ouvreur de 26 ans a profité de vacances bien méritées pour se ressourcer, afin de retrouver sa meilleure forme.

Certains observateurs ont assuré que la saison dernière, on a peut-être vu l’un des pires Romain Ntamack des dernières années. Pourtant, la star française a tout de même eu des résultats très importants au XV de France avec une victoire au 6 Nations 2025 , sans oublie le Bouclier de Brennus raflé avec son club du Stade Toulousain .

Sa méforme est sans aucun doute liée à des pépins physiques récurrents qui l’ont beaucoup gêné, comme il l’avait avoué dans les colonnes de L’Equipe. « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer » avait déclaré il y a quelques mois Romain Ntamack . « Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou ».

Le Stade Toulousain reprend le 4 aout, mais...

Dès la fin officielle de la saison 2024/2025, le demi d'ouverture a ainsi subi une opération bénigne au genou, pour l’aider à régler ses soucis et revenir à son meilleur niveau à deux ans de la Coupe du monde en Australie. Et on sait désormais quand il va reprendre, puisque le Stade Toulousain a annoncé que les joueurs devraient revenir dès le 4 aout pour le début de la présaison. Toutefois, Romain Ntamack devrait bénéficier d’une semaine supplémentaire de vacances, comme les autres internationaux.