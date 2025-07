Un transfert surprise avec Antoine Dupont annoncé ?

Toujours convalescent après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont devrait faire son retour avec le Stade toulousain aux alentours du mois de novembre. En attendant, les Rouge-et-Noir s’activent sur le mercato. L’équipe d’Ugo Mola convoiterait notamment Emilien Gailleton, en fin de contrat dans un an avec la Section paloise.

Un nouveau Français avec Antoine Dupont à Toulouse ?

D’après les informations de Rugbyrama, le Stade toulousain ferait partie des prétendants pour Emilien Gailleton. En fin de contrat dans un an avec la Section paloise, le centre de 22 ans attise les convoitises sur le marché. Le Stade Rochelais et Toulon en pinceraient également pour le compatriote d’Antoine Dupont. Emilien Gailleton souhaiterait d’ailleurs être fixé d’ici fin septembre pour son avenir, afin de pouvoir se concentrer pleinement sur la saison à venir. En rejoignant le Stade toulousain, il pourrait tenter de s’imposer dans un secteur déjà bien garni, où Pierre-Louis Barassi, Santiago Chocobares et Paul Costes évoluent également. Il viendrait remplacer numériquement Pita Ahki.