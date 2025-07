Antoine Dupont, l’énorme galère pour son club !

Gravement blessé au genou, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de saison et ne sera de retour qu’à la fin de l’année 2025, pour le plus grand malheur du XV de France. Mais c’est surtout son club du Stade Toulousain qui peut s’inquiéter, puisqu’il faudra planifier toute une partie de saison sans l’un des meilleurs joueurs de la planète.

C’est le gros point noir de cette année 2025. Si le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations et son club a soulevé le Bouclier de Brennus , Antoine Dupont est absent de la scène rugbystique depuis plusieurs mois. Plus précisément depuis le 8 mars dernier, lorsqu’il s’est gravement blessé au genou, face à l’ Irlande .

« Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser »

Les plus optimistes le voyaient revenir pour la tournée automnale, mais le principal intéressé a calme les choses récemment en expliquant qu’il ne reviendrait qu’à la fin du mois de novembre. « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable » a confié Dupont. « J'espère que tout se passera bien d'ici là. Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux ».