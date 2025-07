Antoine Dupont aux Etats-Unis, deux stars du XV de France avec lui ?

Axel Cornic

Après avoir marqué l’histoire l’été dernier aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a récemment annoncé qu’il aimerait défendre son titre lors de la prochaine édition à Los Angeles, en 2028. Et le capitaine du XV de France pourrait bien voir deux de ses coéquipiers l’accompagner dans cette mission.

On s’est désormais habitués à son absence. Blessé depuis le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont récupère tout doucement. Et si les plus optimistes pensaient le voir pour la tournée de novembre et surtout pour le choc très attendu contre l’Afrique du Sud, il faudra prendre son mal en patience.

Dupont de retour aux JO ? Le demi de mêlée de 28 ans a en effet annoncé qu’il ne sera pas présent à l’automne avec le XV de France, préférant prendre son temps pour revenir. On devrait donc le revoir en sélection pour le Tournoi des 6 Nations 2026, avec sans aucun doute l’objectif de le remporter et réaliser peut-être un Grand Chelem. Mais Dupont voit également beaucoup plus loin, puisqu’il a récemment annoncé qu’il pourrait bien repasser à 7 en 2028, afin de défendre sa médaille d'or Jeux Olympiques de Los Angeles.