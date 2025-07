Christophe Urios, le transfert choc !

Dans le rugby, rares sont ceux qui ont une relation comme celle entre Christophe Urios et Benjamin Urdapilleta. Le coach de 59 ans et le néo-retraité argentin se sont suivis pendant presque toute leur carrière. Le désormais ancien demi d’ouverture de 39 ans a d’ailleurs raconté son transfert à Oyonnax, où il a découvert l’actuel manager de Clermont.

«Il avait surtout vu des bouts de matchs avec l’Argentine»

« Comment j’ai atterri à Oyonnax ? C’était le seul club qui voulait de moi ! Mon agent m’a proposé à Christophe (Urios) et je lui ai demandé : "mais comment tu as pu voir mon profil, je ne jouais jamais !" alors il a ri et il avait surtout vu des bouts de matchs avec l’Argentine et l’équipe des Pampas, avant que j’aille aux Harlequins. J’avais eu quelques sélections avec les Pumas à l’époque, je jouais à l’ouverture devant Santiago Fernandez et Christophe avait dû se dire qu’il y avait quelque chose à faire avec mon profil. Et au final, j’ai signé à Oyonnax en même temps que Joe El Abd » a confié Benjamin Urdapilleta dans un entretien accordé à Rugbyrama.