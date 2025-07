Surprise, Antoine Dupont annonce son retour !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent après sa rupture des ligaments croisés subie en mars dernier lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont profite de ses vacances et s'affiche sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, après quelques jours de repos dans une luxueuse villa en Espagne, le capitaine du XV de France annonce son retour imminent à Toulouse.

Le 8 mars dernier lors du choc en Irlande décisif pour le sacre dans le Tournoi des VI Nations , Antoine Dupont avait du quitter ses coéquipiers en cours de match. Et pour cause, le capitaine du XV de France était victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'a privé de toute la fin de la saison, notamment avec le Stade Toulousain , qui a tout de même remporté le titre en Top 14.

Depuis, Antoine Dupont profite de son temps libre pour peaufiner sa rééducation, mais également pour se reposer. Ainsi sur Instagram, le demi-de-mêlée des Bleus a publié une série de photos sur lesquelles on le voit dans une magnifique villa en Espagne en compagnie d' Antoine Zeghdar, avec lequel il a remporté l'or olympique à Paris il y a un an, mais également avec Cali, le chien de sa compagne Iris Mittenaere . « Batteries rechargées à la villa Adriana », écrit Antoine Dupont qui annonce également son retour à Toulouse : « Prochain arrêt -> Toulouse ».

«Ça a été assez dense»

L'occasion pour Antoine Dupont de poursuivre son travail physique comme il l'assurait récemment. « Je vais bientôt arriver à 4 mois post-opération. C'était nécessaire que je sois rigoureux et assidu », confiait-il avant d'évoquer plus en détails son travail pour revenir encore plus fort : « Ça a été assez dense, mais c’était nécessaire. Du coup, là, c’était important aussi de pouvoir couper un peu, avant de passer à une nouvelle phase, avec la reprise progressive de la course et surtout la poursuite du renforcement musculaire. J’ai repris la course la semaine dernière, en Suisse, c’était une étape importante dans la rééducation. J’ai pris quelques jours de repos pour pouvoir venir ici à Osaka, c’était ma première vraie coupure depuis la blessure ».