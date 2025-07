Transfert à l’UBB : Il balance tout sur leur séparation !

Après avoir quitté l’Union Bordeaux-Bègles de Christophe Urios dans des circonstances qui font encore parler, Cameron Woki a décidé de revenir après trois ans. Et le troisième ou deuxième-ligne va beaucoup manquer à Patrice Collazo, qui l’a eu sous ses ordres ces derniers mois, du côté du Racing 92.

Considéré il y a quelques années comme l’un des plus grands espoirs français, Cameron Woki n’a pas vraiment confirmé. Son transfert au Racing 92 semblait en effet pouvoir lancer sa carrière, mais ça a surtout été un gros fiasco. Et seulement trois ans après le voilà de retour à l’ UBB , qui sans lui a remporté la première Champions Cup de son histoire la saison dernière.

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Patrice Collazo est revenu sur cette décision de Woki de quitter le Racing 92 pour revenir à l’ UBB . « Cameron, c’est quelqu’un que j’ai découvert à mon arrivée ici. Il avait besoin de se recentrer sur des choses qu’il aime faire et qu’il maitrise. C’est ce qu’on a fait » a expliqué celui qui a remplacé Stuart Lancaster en cours de saison, du côté du club francilien.

« Ce départ à Bordeaux, c’est un souhait de sa part »

Trois ans après son départ de Bordeaux, certains pensent encore qu’il était lié à un clash avec Christophe Urios, son coach de l’époque. Mais en ce qui concerne le Racing 92, tout semble s’être fait de la meilleure des façons. « Ce départ à Bordeaux, c’est un souhait de sa part, mais on n’est pas sur un problème de personnes ou de comportement » a assuré Collazo. « Ces derniers mois, ça a matché entre nous, je ne voulais pas qu’on se fâche et on s’est quitté en bons termes. Pour tout vous dire, il est même venu nous voir au club lundi dernier ».