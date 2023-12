Mercato - PSG : Galère après ce transfert à 90M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival pour 90M€, Randal Kolo Muani peine encore à justifier un tel montant de par ses performances assez irrégulières dans l’ensemble. Mais le buteur de l’équipe de France assure qu’il faut du temps pour digérer un tel transfert…

Souvenez-vous, l’opération avait fait l’objet d’un véritable feuilleton dans les dernières heures du mercato estival, et le PSG avait même bien failli louper son coup : Randal Kolo Muani est arrivé de l’Eintracht Francfort pour 90M€, et le transfert a pu être bouclé in-extremis, juste avant la fermeture du marché. Un investissement financier conséquent, et pourtant, l’ancien Nantais peine encore à trouver son rythme de croisière avec 8 buts inscrits en 22 apparitions toutes compétitions avec le PSG.

« Pas mal de pression »

Interrogé début novembre sur RMC Sport , Kolo Muani s’est livré sans détour sur ses difficultés au PSG : « Il y a eu pas mal de bruits et d’histoires. C’était un peu compliqué à vivre pour moi, mais je suis très bien entouré et ça s’est bien passé. C’est un club mythique pour moi. Il y a pas mal de pression, on nous attend au tournant. Il y a beaucoup d’exigences », indique l’international français, qui précise par ailleurs qu’il lui a fallu du temps pour digérer un transfert aussi important au PSG.

« Il y a énormément d’attentes »