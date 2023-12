Mercato - PSG : Jackpot à 203M€ à Paris

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a fait le ménage dans l'effectif de Luis Enrique. En effet, le conseiller football du PSG s'est débarrassé d'un très grand nombre de joueurs, et notamment de stars telles que Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Grâce à tous ces départs, le PSG a empoché plus de 203M€ à l'intersaison.

Après avoir totalement manqué sa deuxième partie de saison 2022-2023 avec Christophe Galtier, le PSG a décidé de se séparer de l'entraineur français. Alors que Luis Enrique a pris place sur le banc parisien, les hautes sphères rouge et bleu ont également décidé de lancer une énorme opération dégraissage lors du dernier mercato estival. En effet, le PSG s'est séparé d'un très grand nombre de joueurs, et ce, pour révolutionner totalement le club et relancer une dynamique positive.

Le PSG a multiplié les ventes l'été dernier

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a poussé de nombreux joueurs vers la sortie. Et le conseiller football du PSG n'a pas hésité à montrer la porte de la sortie à certaines stars. En effet, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos et Lionel Messi, entre autres, ont tous quitté le club parisien lors du dernier mercato estival. D'ailleurs, grâce à cette pluie de transferts dans le sens des départs, le PSG a empoché un véritable pactole l'été dernier.

Le PSG a encaissé 203M€ au total

Si le PSG a bouclé plusieurs prêts et transferts gratuits l'été dernier, il a également réussi à finaliser des opérations très lucratives. Vente la plus chère du club à l'intersaison, Neymar a été cédé à Al Hilal pour une somme proche de 90M€. De leur côté, Marco Verratti et Abdou Diallo ont tous les deux rejoint Al Arabi, et ce, pour respectivement 45M€ et 15M€. En parallèle, Mauro Icardi a été transféré définitivement à Galatasaray après une année de prêt, permettant au PSG d'encaisser un chèque avoisinant les 10M€. De surcroit, Julian Draxler a permis au PSG de recevoir un virement d'environ 9M€, ayant signé à Al Ahli. Tout comme Neymar, Georginio Wijnaldum a migré vers l'Arabie Saoudite, mais du côté d'Al Ettifaq. Le PSG recevant près de 8M€ grâce à cette opération. Alors qu'il ne s'est jamais imposé au PSG, Eric Junior Dina Ebimbe s'est engagé en faveur de l'Eintracht Francfort, coutant environ 6,5M€ au club allemand. De retour en Italie, Leandro Paredes a été acheté 2,5M€ par l'AS Rome, qui a aussi payé environ 1M€ au PSG pour le prêt de Renato Sanches. Sheffield a également contribué à enrichir l'écurie parisienne, ayant lâché environ 1M€ pour le transfert de Djeidi Gassama. Enfin, Timothée Pembélé a été vendu à Sunderland, mais le montant de la transaction n'a pas filtré. Au total, le PSG a encaissé plus de 203M€ grâce aux départs finalisés l'été dernier.