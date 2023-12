Mercato - PSG : Messi et Neymar ont claqué la porte, tout a changé à Paris

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est totalement révolutionné. En effet, le club de la capitale s'est séparé d'un grand nombre de stars, dont Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos. Dans la même temps, le PSG s'est offert onze joueurs au total, rajeunissant considérablement son effectif.

Passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de profiter du dernier mercato estival pour se révolutionner. En effet, Luis Campos s'est montré très actif lors de la fenêtre de transferts précédentes, bouclant de nombreuses arrivées au total et faisant un grand ménage dans l'effectif parisien.

Mercato - PSG : Luis Enrique prêt à sacrifier Mbappé, l’incroyable révélation https://t.co/WYAM3oliqJ pic.twitter.com/JSRyYxyrQb — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le PSG a recruté 7 joueurs de moins de 23 ans

En effet, Luis Campos a offert onze nouveaux joueurs à Luis Enrique, douze si l'on compte le rapatriement de Xavi Simons (20 ans, prêté dans la foulée au RB Leipzig). Plus précisément, Arnau Tenas (22 ans), Milan Skriniar (28 ans), Lucas Hernandez (27 ans), Manuel Ugarte (22 ans), Cher Ndour (19 ans), Marco Asensio (27 ans), Kang-In Lee (22 ans), Ousmane Dembélé (26 ans), Bradley Barcola (21 ans), Randal Kolo Muani (25 ans) et Gonçalo Ramos (22 ans) ont signé au PSG lors du dernier mercato estival.

Le PSG s'est débarrassé de 6 trentenaires

En parallèle, Luis Campos a bouclé les départs d'un très grand nombre de joueurs l'été dernier, rajeunissant drastiquement l'effectif du PSG. En effet, Lionel Messi (36 ans), Neymar (31 ans), Marco Verratti (31 ans), Sergio Ramos (37 ans), Georginio Wijnaldum (33 ans), Juan Bernat (30 ans) et Leandro Paredes (29 ans), entre autres, ont tous quitté le PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. Pour relancer la machine PSG, le conseiller football du club a décidé de se débarrasser de joueurs vieillissants, à savoir les trentenaires et les joueurs approchants de la trentaine, et de recruter un très grand nombre d'éléments de moins de 23 ans.