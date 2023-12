Mercato - OM : Deux départs annoncés, le verdict tombe

Hugo Chirossel

En quête de renforts lors du prochain mercato hivernal, l’OM doit composer avec l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG. Une situation qui pourrait contraindre les dirigeants marseillais à se séparer de certains éléments afin de faire de la place. S’ils ont tous les deux été liés à un départ, Ismaïla Sarr et Vitinha semblent plutôt partis pour rester.

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a affirmé que l’OM n’était pas dans l’obligation de vendre lors du prochain mercato hivernal. Cependant, la masse salariale du club est désormais encadrée par la DNCG, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux dirigeants marseillais pour renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso. Afin de faire de la place, l’OM pourrait alors se séparer de certains joueurs.

Plusieurs joueurs pourraient partir cet hiver

D’après L'Équipe , cela pourrait concerner Luis Henrique, de retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, ainsi que Pape Gueye, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Azzedine Ounahi, décevant depuis son arrivée en provenance d’Angers et qui représente une belle valeur marchande, pourrait lui aussi quitter l’OM si une offre satisfaisante est formulée. Enfin, lié à des rumeurs de départ dernièrement, Ismaïla Sarr et Vitinha semblent plus proches de rester que de partir.

Vitinha et Sarr devraient rester à l’OM