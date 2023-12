Mercato - OM : Les deux prochains transferts déjà identifiés ?

Hugo Chirossel

Jeudi, Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse afin de faire un bilan de la première partie de saison écoulée et se projeter sur la deuxième. Il a évidemment été question du mercato hivernal et le dirigeant espagnol a laissé entendre que l’OM n’avait pas besoin de vendre, mais il y sera peut-être contraint.

En conférence de presse jeudi dernier, Pablo Longoria a répondu pendant plus d’une heure à toutes les questions des journalistes présents. À l’approche de l’ouverture du marché des transferts, le mercato hivernal a été un des sujets évoqué à cette occasion. La masse salariale étant encadrée par la DNCG, l’OM aura moins de marge de manœuvre cet hiver, mais espère malgré tout réussir à renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso.

Une masse salariale qui pose problème

Selon Pablo Longoria, l’OM n’a pas de problème de trésorerie et n’est pas dans l’obligation de se séparer de certains éléments lors de ce mercato hivernal. Mais ce problème de masse salariale pourrait malgré tout l’y contraindre. D’après les informations de L’Équipe , le club marseillais a actuellement la place pour un joueur à un salaire moyen, voire faible. Une situation dont l’OM et sa nouvelle commission technique a conscience et qui pourrait pousser certains joueurs vers la sortie afin de faire de la place.

Henrique et Gueye vers un départ ?

Dans cette optique, deux joueurs semblent candidats à un départ. À commencer par Luis Henrique, de retour après son prêt d’un an et demi à Botafogo. Un joueur très demandé d’après Pablo Longoria et dont le départ pourrait faire de la place au sein de la masse salariale, tout comme celui de Pape Gueye. Ce dernier sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Le président de l’OM a annoncé que le club allait lui faire parvenir une deuxième offre de prolongation. Reste à savoir quelle est la volonté de l’international sénégalais, tout juste de retour de suspension, mais qui pourrait définitivement quitter Marseille cet hiver.