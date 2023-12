Mercato - OM : Ils se l’arrachent, Longoria les recale tous !

Thomas Bourseau

Le mercato approche à grands pas et il sonne le glas de la première moitié de saison. L’occasion pour Pablo Longoria de faire un point sur les plans de l’Olympique de Marseille à ce propos. En conférence jeudi, le président de l’OM s’est arrêté sur la situation de Luis Henrique. De retour à Marseille cet hiver, il pourrait y rester bien qu’il ait une belle cote sur le marché, poussant Longoria à en recaler plus d’un…

Luis Henrique ne s’est jamais imposé à l’OM. Recruté pendant l’ère André-Villas, le polyvalent attaquant brésilien ne semblait pas être ce que le technicien recherchait, à savoir un attaquant axial. A l’été 2022, Henrique a été prêté pour deux saisons à Botafogo, son club formateur. Comme Globo Esporte le rapportait dernièrement, l’ailier va effectuer son retour à l’OM cet hiver, avant de repartir ?

Luis Henrique de retour à l’OM, pour y rester ?

Luis Henrique semblerait disposer d’une jolie cote sur le marché des transferts. C’est du moins ce que Pablo Longoria a fait savoir lors de son passage en conférence de presse dans la journée de jeudi. Pour autant, le président de l’OM affirme que malgré les multiples offres déjà effectuées par des clubs intéressés et repoussées par l’Olympique de Marseille, le fait de voir Henrique poursuivre à Marseille est tout sauf utopique.

«On a déjà refusé des offres de clubs brésiliens»