Mercato - PSG : Il lâche un conseil à Mbappé, ça va faire parler

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Une situation qui agace d'ailleurs Christophe Dugarry qui réclame à l'attaquant du PSG de se prononcer sur son avenir et d'arrêter de faire traîner son feuilleton. Le champion du monde 1998 lui conseille même de rejoindre le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé va rapidement revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, à partir du 1er janvier, l'attaquant du PSG sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Christophe Dugarry, agacé par ce feuilleton, lui recommande d'ailleurs de signer au Real Madrid.

«Qu’il signe une bonne fois pour toutes»

« J’en ai marre qu’on parle tous les ans de "Mbappé va prolonger, Mbappé ne va pas rester"… Qu’il signe une bonne fois pour toutes un contrat de cinq ou six ans et qu’il fasse le travail. Il entretient toujours un flou », regrette l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«Qu’il signe au Real Madrid pour cinq ans»