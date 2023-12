Mercato - PSG : Un phénomène recale le Qatar et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé pendant quelque temps dans le collimateur du PSG, Endrick confirme d'ailleurs avoir été approché par le club de Nasser Al-Khelaïfi ainsi que Chelsea. Mais le jeune attaquant brésilien de 17 ans a finalement privilégié l'option Real Madrid et raconte tout sur les coulisses de cette décision très importante pour son arrivée en Europe.

L'été prochain, lorsqu'il sera âgé de 18 ans, Endrick rejoindra donc le Real Madrid dans le cadre d'un transfert estimé à 37,5M€. Le jeune buteur de Palmeiras, considéré comme l'un des futurs cracks du football brésilien, avait d'ailleurs l'embarras du choix puisque de nombreux cadors européens lui ont fait les yeux doux, à commencer par le PSG où Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari, a longtemps essayé de le recruter. Et dans un entretien accordé à The Athletic , Endrick confirme les contacts avec le PSG.

Mercato - PSG : Le premier transfert de l’hiver est annoncé https://t.co/t8Pl6idzSp pic.twitter.com/gdN07yqznb — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

« Un fort intérêt de Chelsea et du PSG »

« À un moment donné, on parlait beaucoup d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce sont de grandes et importantes équipes », indique Endrick. Finalement, le PSG a rapidement été distance pour ce transfert, et le crack de Palmeiras indique que même s'il a longtemps été question de Chelsea dans son esprit, le Real Madrid était son option numéro 1 depuis le départ.

« Mon rêve était le Real Madrid »