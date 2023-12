Mercato - OM : Signature surprise à Marseille, l'explication est donnée

Thibault Morlain

Alors qu'on parle notamment d'une prolongation de Pape Gueye à l'OM, récemment, c'est François-Régis Mughe qui a paraphé un nouveau contrat avec le club phocéen. Désormais, le Camerounais de 19 ans est lié jusqu'en 2028. Et visiblement, cette signature ne serait qu'une question d'argent. Explications.

Arrivé à l'OM en 2022, François-Régis Mughe est l'un des espoirs du club phocéen. A 19 ans, le Camerounais a montré certaines belles choses quand on lui a fait confiance. Une histoire qui va d'ailleurs continuer. En effet, récemment, l'OM avait officialisé la prolongation de Mughe, désormais lié jusqu'en 2028 avec le club phocéen.



« Améliorer son niveau de salaire »

Ce jeudi, à l'occasion d'une conférence de presse, Pablo Longoria a justifié la prolongation de François-Régis Mughe. Le président de l'OM a alors fait savoir : « On voulait améliorer son niveau de salaire par question de respect et d'équilibre quotidien au sein du groupe ».

« Je n'aime pas les joueurs en fin de contrat »