Mercato - OM : Les offres pleuvent pour ce crack de Marseille

Thibault Morlain

Prêté depuis un an et demi à Botafogo, Luis Henrique va revenir à l'OM lors du mercato hivernal. Mais quid de l'avenir du Brésilien ? Aura-t-il sa chance sous les ordres de Gennaro Gattuso ? Sera-t-il vendu ? La question a été posée ce jeudi à Pablo Longoria et visiblement, Luis Enrique anime le marché des transferts.

On connait déjà un nom qui va arriver à l'OM en janvier : Luis Henrique. Son prêt à Botafogo se termine et le Brésilien va ainsi retrouver la Canebière. En difficulté à son arrivée à Marseille en 2020, Luis Henrique, qu'on annoncé comme un crack en devenir, est aujourd'hui mieux armé pour affronter ce défi. A condition que l'OM le conserve cet hiver...

« Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres »

En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a évoqué l'avenir de Luis Henrique. Et le président de l'OM a révélé de nombreux intérêts pour le Brésilien : « Il est un joueur de l'OM, il est convoqué pour revenir avec nous. Son niveau de qualité peut être utile. Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité ».

« On est en réflexion »