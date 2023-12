Mercato - OM : Le boss lâche des indices pour le recrutement

Amadou Diawara

La trêve hivernale ayant commencé, Pablo Longoria se prépare à frapper lors du prochain mercato pour renforcer l'effectif de Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse ce jeudi, le président de l'OM a lâché quelques indices sur les recrues qu'il voulait s'offrir au mois de janvier.

Au lendemain du nul entre l'OM et Montpellier (1-1),Pablo Longoria peut se concentrer pleinement sur le prochain mercato. Alors que la trêve hivernale a commencé, le président marseillais devrait accélérer les démarches pour offrir de nouveaux joueurs à Gennaro Gattuso au mois de janvier. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a d'ailleurs donné quelques indications sur le type de joueurs qu'il comptait recruter.

Le petit nouveau du PSG réagit sur Instagram ! https://t.co/zClxzMNnST pic.twitter.com/gcKwPN00mc — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

L'OM est en quête d'un défenseur centrale

« Les postes à pourvoir au mois de janvier ? Ce n'est pas la même chose selon un système en 3-5-2 ou en 4-3-3. On doit aussi respecter l'ADN foot de l'entraîneur. Il y a des postes où on est court comme celui de latéral gauche. Il faut aussi prendre la CAN en considération, tout comme la blessure de Valentin Rongier. On réfléchit également à renforcer le position centrale pour le système en 3-5-2, mais aussi en 4-3-3 » , a confié Pablo Longoria, avant d'en rajouter une couche.

L'OM veut des joueurs polyvalents