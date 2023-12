Mercato - PSG – Mbappé : Un milliard d’euros pour le Real Madrid

Benjamin Labrousse

Ce jeudi matin, la cour de justice de l’Union Européenne a pris une décision capitale concernant le projet de Super League, activement rejeté par la FIFA et l’UEFA. Si ce projet venait à se concrétiser, certains clubs comme le Real Madrid pourraient empocher un milliard d’euros. De ce fait, les Madrilènes pourraient potentiellement réinvestir cette somme dans un transfert de Kylian Mbappé (PSG). Explications.

Une bombe a été lâchée sur le monde du football. Ce jeudi matin, la CJUE (Cour de justice de l’Union Européenne) a jugé que les requêtes de la FIFA et de l’UEFA à l’encontre du projet de Super League étaient abusives. Ainsi, ce projet titanesque proposé par de nombreux clubs européens pourrait être rapidement relancé, avec des conséquences importantes pour des clubs comme le PSG...

Le Real et le Barça pourraient recevoir un milliard d’euros...

Cette décision pourrait donc totalement bouleverser le football européen, mais aussi l’ordre des choses concernant les meilleurs clubs du monde. Car selon les dernières informations du média ibérique SPORT , certains clubs porteurs du projet de Super League depuis ses débuts comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, auraient négocier des primes de fidélités colossales. Selon SPORT , ces dernières pourraient d’ailleurs atteindre un montant total d’un milliard d’euros.

...Pour recruter Kylian Mbappé ?

Une somme ahurissante qui pourrait sans doute permettre au Real Madrid d’accomplir ses rêves de signature de Kylian Mbappé. Pour rappel, l’attaquant parisien arrive en fin de contrat en juin prochain, et possède la liberté de s’engager où il le souhaite dès janvier. De plus, Kylian Mbappé évolue au PSG, club présidé par la personnalité publique la plus réticente concernant un projet de Super League : Nasser Al-Khelaïfi...