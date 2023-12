Mercato - PSG : Un grand nom signe à Paris et annonce une terrible nouvelle

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surprise à Paris mercredi soir ! A l’issue de la victoire contre le FC Metz (3-1), le PSG a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe, dont le bail arrivait à expiration au terme de la saison, désormais engagé jusqu’en 2026. Un vrai pari pour le club de la capitale, alors que le défenseur de 28 ans devrait de nouveau se faire opérer comme l’a indiqué le principal concerné.

Victime d’une rupture du tendon d'Achille en février dernier, Presnel Kimpembe n’a pas disputé le moindre match cette saison, et son retour ne semble pas proche de voir le jour, le défenseur du PSG n’ayant pas de bonnes sensations depuis le début de son processus de reprise. Une situation qui n’a pas empêché le club de la capitale de s’activer pour sa prolongation comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, avec une officialisation tombée ce mercredi soir après la victoire parisienne contre Metz (3-1). Presnel Kimpembe est désormais engagé jusqu’en juin 2026 et ne cachait pas sa satisfaction, et ce malgré un nouveau coup dur pour lui.

« Il est probable que je subisse une correction chirurgicale »

Comme indiqué ces derniers jours, la tendance n’est pas à un retour pour Presnel Kimpembe, qui pourrait subir une nouvelle intervention chirurgicale. « Après une longue convalescence, des efforts intenses pour revenir en forme et retrouver mes coéquipiers et les supporters du Parc des Princes, je dois néanmoins annoncer qu’il est probable que je subisse une correction chirurgicale prochainement », a annoncé le numéro 3 du PSG sur Instagram .

« Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible »