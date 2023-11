EXCLU : Le PSG dégaine une nouvelle offre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’aube du mercato hivernal, le PSG se met en ordre de marche. Comme révélé par le10sport.com, Paris ne bougera pas en janvier au poste de latéral gauche. En revanche, dans l’axe central de la défense, une réflexion est en cours. Tout dépendra d’un certain… Presnel Kimpembe. Voici nos révélations.

Le PSG affronte Newcastle ce mardi soir avec l’objectif d’aller chercher une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (si Paris gagne et que le Milan AC ne bat pas le Borussia Dortmund). En marge, Luis Campos prépare déjà le mercato d’hiver. Une fenêtre de transfert qui ne sera pas très mouvementée. Paris prévoit en effet de faire un ou deux ajustements, pas plus. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité le 1er novembre, confirmé ce jour par nos confrères du journal L’Equipe , le recrutement ne concernera pas le poste de latéral gauche.

Dans son édition du jour, L’Equipe publie un article : « Pas de remaniement à gauche ». Information révélée il y a un mois sur https://t.co/kK6q5fpgnp 👉🏻 https://t.co/5dCdwjifXt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 28, 2023

Le cas Kimpembe

Si le PSG compte sur les prochains retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe pour le poste de latéral gauche, une réflexion est en cours pour l’axe central. En effet, un dossier est actuellement sur le bureau de Luis Campos, celui de Presnel Kimpembe. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin prochain, le titi parisien n’a toujours pas prolongé.

Le PSG fait une nouvelle offre pour Kimpembe

Selon nos informations exclusives, le PSG a récemment transmis une offre à Presnel Kimpembe pour prolonger son contrat. Pour l’heure, le joueur et son entourage l’étudient et sont en réflexion. Difficile de dégager une tendance dans ce dossier. Le champion du monde français peut aussi bien choisir de poursuivre sa belle aventure parisienne comme décider de faire ses valises et partir librement. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, lui qui était chaudement courtisé par Chelsea ces derniers mois et qui se trouvent sur les tablettes de Manchester United, entre autres.

Paris se prépare

Si le cas Kimpembe n’est pas réglé d’ici le mercato d’hiver, et que Paris entrevoit la possibilité de voir son joueur partir libre en juin, Luis Campos dégainera. Une arrivée sera alors envisagée en défense, où le Portugais aurait déjà des noms précis en tête. Mais la priorité est donnée à la prolonger de Presnel Kimpembe. La balle est dans le camp du joueur.