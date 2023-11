PSG : Dembélé a trouvé la solution pour cartonne !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé ne semble plus être que l’ombre de lui-même de son début de carrière. Régulièrement blessé à l’époque, la recrue estivale du PSG a obtenu l’aval de son club de poursuivre son suivi avec un coach particulier qui lui permet de mieux récupérer et de préparer son corps en adéquation pour les exigences du haut niveau.

Pendant la première partie de sa carrière, Ousmane Dembélé (26 ans) enchaînait les déconvenues physiques. Miné par les blessures, Dembélé a vu la majorité de son temps passé au FC Barcelone être gâché par ses indisponibilités. Sous Xavi Hernandez, soit de novembre 2021 à l’été 2023, le champion du monde tricolore a brillé au point où la légende du FC Barcelone affirmait qu’il était le meilleur joueur de la planète à son poste d’ailier. Rien que ça.

Dembélé poursuit sur la fin de son aventure au Barça

Ce ne sont pas uniques les propos élogieux de l’entraîneur du FC Barcelone qui a permis à Ousmane Dembélé de reprendre sa marge vers l’avant et d’être quelque peu laissé tranquille par les blessures. Et ce ne serait pas lié au hasard. D’après Le Parisien, la recrue estivale du Paris Saint-Germain se serait mise d’accord avec le club de la capitale afin d’être en mesure de poursuivre le travail qu’il effectuait au FC Barcelone avec un coach particulier qu’il partagerait d’ailleurs avec Randal Kolo Muani.

PSG : Luis Enrique s’est fait snober par Dembélé sur le mercato https://t.co/9GSbkcxIMy pic.twitter.com/aOYu27yWkX — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Un coach particulier pour garder la forme

Le coach personnel en question lui permet de régulièrement faire passer à son corps un entretien physique primordial pour peaufiner son explosivité. Un pari gagnant puisque depuis le début de cette collaboration, les blessures se font de plus en plus rares chez Ousmane Dembélé. Reste à savoir si le grand espoir français de la fin des années 2010 prouvera sur la durée pour le bonheur du PSG et de Luis Enrique qui ne cesse de couvrir son attaquant d’éloges.